Мальта – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє проти команди Мальти в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024.

Поєдинок Мальта – Україна відбудеться в Та-Калі на Національному стадіоні. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Для підопічних Сергія Реброва це буде сьомий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" здобули три перемоги (двічі над Північною Македонією та раз – над Мальтою), один раз зіграли внічию (проти Англії) та зазнали двох поразок (від Англії та Італії).

Після семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Також англійці та італійці мають один матч у запасі.

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

Зазначимо, що матч з мальтійцями стане для українців передостаннім на груповому етапі відбору до ЧЄ. У заключному турі "синьо-жовті" 20 листопада приймуть Італію в німецькому Леверкузені.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними Мальти та України.