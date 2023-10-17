Орбан назвав війну РФ проти України "воєнною операцією"

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

Російське пропагандистське видання поширило відео розмови із синхронним перекладом. На кадрах чутно, як Орбан тихо каже фразу "katona műveletek" (воєнна операція).

На заяву прем’єра Угорщини відреагував опозиційний депутат угорського парламенту Мартон Томпош.

"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це війна. Війна, в якій за наказом Путіна вбивають закарпатських угорців... Ганьба!" – написав Томпош.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Пекіні угорський прем'єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели незаплановану зустріч. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни ЄС.

Віктор Орбан відомий своїми проросійськими настроями. Нерідко його називають "другом Путіна".

Раніше Орбан поскаржився на "утиски" угорської нацменшини і поставив Україні умови – Угорщина не підтримуватиме Україну в ЄС та НАТО, доки Київ не відновить "права" етнічних угорців. Також він в обхід України пропонував укласти угоду з Путіним – без повернення Криму та членства в НАТО.

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