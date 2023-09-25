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Орбан пожалівся на "утиски" угорської нацменшини та поставив Україні умови

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Орбан пожалівся на "утиски" угорської нацменшини та поставив Україні умови

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Media1

Угорщина неодноразово необгрунтовано звинувачула Україні в "утиску прав" етнічних угорців.

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ставить умови Україні. Він заявив, що його країна, яка є в НАТО та ЄС, не підтримуватиме Україну у жодному питанні, поки вона не відновить "права" етнічних угорців.

Про це політик сказав під час виступу у парламенті, пише Reuters.

"Будапешт не підтримуватиме Україну на міжнародній арені у жодному питанні, допоки вона не відновить колишні права етнічних угорців на своїй території", - сказав він.

Йдеться про закон, ухвалений 2017 року, відповідно до якого школи, де учні навчаються мовами нацменшин, частина предметів повинна викладатися українською мовою. Угорщина неодноразово звинувачула Україні в "утиску прав" етнічних угорців, які проживають на Закарпатті.

Нагадаємо, раніше Угорщина погрожувала заблокувати вступ України до ЄС через нібито "утиски" угорської нацменшини.

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Дата публікації
Перегляди
830
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