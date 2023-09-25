Буданов назвав головну ціль безпілотників для атак на території РФ

За словами Буданова, третина російських заводів для ракетобування розташована якраз у європейській частині РФ.

Одна із головних цілей атак дронів на території РФ – підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК), що працюють на ракетобудування.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає NV.

За його словами, третина російських заводів для ракетобування, розташована якраз у європейській частині РФ. Тобто, досяжні для безпілотників.

Серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виробляє електронне обладнання для ракет, по якому БПЛА били вже кілька разів, а також Редкінський дослідний завод (Тверська область РФ), де виробляють компоненти ракетного палива, — безпілотники вдарили по ньому 13 вересня.

За словами керівника ГУР, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на ВПК РФ.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", – підсумував Буданов.

Нагадаємо, що цієї ночі, 25 вересня, Курськ був атакований безпілотниками. Як передає "24 Канал" із посиланням на свої джерела в ГУР Міноборони України, у Курську внаслідок атаки є влучання у будівлю російського МВС.

Також повідомлялося, що внаслідок вчорашньої атаки безпілотником по аеродрому "Халіно" в Курській області було знищено керівництво авіаполку РФ.

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