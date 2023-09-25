"Приліт" по аеродрому у Курську: знищено керівництво авіаполку РФ – ЗМІ

У Курську 24 вересня пролунала серія вибухів.
У російському Курську вдень 24 вересня пролунала серія вибухів – влада міста заявляла про атаку безпілотників.
Як пише "Бабель" з посиланням на ГУР, внаслідок вчорашньої атаки безпілотником по аеродрому "Халіно" в Курській області було знищено керівництво авіаполку РФ.
Так, безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку РФ ім. Жданова.
Поранені або загинули: командир авіаполку; один із його заступників; група офіцерів-авіаторів; представник військової контррозвідки ФСБ; працівники аеродрому.
Наразі ГУР уточнює дані щодо їхнього стану.
"Бавовна" у Курську 24 вересня
У Курську 24 вересня пролунала серія вибухів. Джерела у ГУР повідомили, безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ.
Трохи згодом стало відомо, що дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.
Пізніше з’явились інформація про ймовірно влучання по аеродрому "Халіно".
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито роботу ППО.
Читайте також: