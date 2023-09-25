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"Приліт" по аеродрому у Курську: знищено керівництво авіаполку РФ – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Приліт" по аеродрому у Курську: знищено керівництво авіаполку РФ – ЗМІ

Курська область / Фото kursk-izvestia.ru

У Курську 24 вересня пролунала серія вибухів.

У російському Курську вдень 24 вересня пролунала серія вибухів – влада міста заявляла про атаку безпілотників. 

Як пише "Бабель" з посиланням на ГУР, внаслідок вчорашньої атаки безпілотником по аеродрому "Халіно" в Курській області було знищено керівництво авіаполку РФ. 

Так, безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку РФ ім. Жданова.

Поранені або загинули: командир авіаполку; один із його заступників; група офіцерів-авіаторів; представник військової контррозвідки ФСБ; працівники аеродрому.

Наразі ГУР уточнює дані щодо їхнього стану. 

"Бавовна" у Курську 24 вересня

У Курську 24 вересня пролунала серія вибухів. Джерела у ГУР повідомили, безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ.

Трохи згодом стало відомо, що дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому. 

Пізніше з’явились інформація про ймовірно влучання по аеродрому "Халіно".

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито роботу ППО.

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Дата публікації
Перегляди
1718
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