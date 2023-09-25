Курськ був атакований безпілотниками: в ГУР назвали, де є влучання (відео)

У Курську вночі прогриміли вибухи і ці моменти були зафіксовані камерами відеонагляду.

Росіяни заявили про атаку безпілотниками по Курську в ніч проти 25 вересня. Стверджується, що дрони були збиті, однак є руйнування.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За словами Старовойта, над Курськом були збиті два начебто "українські" безпілотники.

Наслідки нальоту дронів на Курськ

У Центральному окрузі міста через "атаку українських БПЛА" є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Також вибиті шибки у багатоквартирному будинку.

"Спрацювала ППО. Постраждалих немає", – стверджує губернатор.

Він додав, що ще один безпілотник упав у Курському районі. Там були вибиті шибки в приватному будинку.

У Мережі з’явилися відео з камер нагляду в Курську, де чутно вибухи.

У Курську пролунали вибухи через "візит" БПЛА

Що кажуть у ГУР про БПЛА в Курську

"24 Канал" із посиланням на свої джерела в ГУР Міноборони України повідомляє про влучання у будівлю російського МВС в Курську. В українській розвідці кажуть, що операція у місті ще триває.

Нагадаємо, 24 вересня в Курську безпілотник атакував центр міста, влучивши у будівлю. За даними джерел у ГУР, йдеться про будівлю ФСБ Росії.

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