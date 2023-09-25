Курск был атакован беспилотниками: в ГУР назвали, где есть попадания (видео)

В Курске ночью прогремели взрывы, и эти моменты были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Россияне заявили об атаке беспилотниками по Курску в ночь на 25 сентября. Утверждается, что дроны были сбиты, но есть разрушения.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам Старовойта, над Курском были сбиты два якобы "украинских" беспилотника.

Последствия налета дронов на Курск

В Центральном округе города из-за "атаки украинских БПЛА" есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания. Также выбиты стекла в многоквартирном доме.

"Сработало ПВО. Пострадавших нет", – утверждает губернатор.

Он добавил, что еще один беспилотник упал в Курском районе. Там были выбиты оконные стекла в частном доме.

В Сети появились видео с камер наблюдения в Курске, где слышны взрывы.

В Курске раздались взрывы из-за "визита" БПЛА

Что говорят в ГУР о БПЛА в Курске

"24 Канал" со ссылкой на свои источники в ГУР Минобороны Украины сообщает о попадании в здание российского МВД в Курске. В украинской разведке говорят, что операция в городе продолжается.

Напомним, 24 сентября в Курске беспилотник атаковал центр города, попав в здание. По данным источников в ГУР, речь идет о здании ФСБ России.

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