У Курську пролунали чергові вибухи: що відомо

Сьогодні, 24 вересня, російський Курськ накрила чергова "бавовна". Ймовірно, є влучання по аеродрому Халіно.

Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

У Курську пролунали чергові вибухи неподалік аеродрому

"Російські пабліки нервують з приводу влучання на аеродромі біля Курська. Незрозуміло, щоправда, було це влучання БПЛА або невдале застосування ракет ППО", – зауважив журналіст.

У Курську міг бути прильот по аеродрому Халіно

У міноборони Росії заявили про спробу "терористичної атаки" з боку України. Як запевнив губернатор Курської області Роман Старовойт, спрацювала система ППО. Він закликав населення зберігати спокій.

Натомість у мережі вже висловлюють співчуття і "тримаються".

Коментар у мережі щодо бавовни в Курську

Слід зауважити, що у напередодні Курську знову сталася атака безпілотників – вже вдруге протягом 24 вересня. Дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.

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