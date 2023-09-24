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У Курську пролунали чергові вибухи: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У Курську пролунали чергові вибухи: що відомо

Стовп диму / Ілюстративне фото

Останніми днями у місті неспокійно.

Сьогодні, 24 вересня, російський Курськ накрила чергова "бавовна". Ймовірно, є влучання по аеродрому Халіно.

Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

У Курську пролунали чергові вибухи неподалік аеродрому

У Курську пролунали чергові вибухи неподалік аеродрому

"Російські пабліки нервують з приводу влучання на аеродромі біля Курська. Незрозуміло, щоправда, було це влучання БПЛА або невдале застосування ракет ППО", – зауважив журналіст.

У Курську міг бути прильот по аеродрому Халіно / ©
У Курську міг бути прильот по аеродрому Халіно

У міноборони Росії заявили про спробу "терористичної атаки" з боку України. Як запевнив губернатор Курської області Роман Старовойт, спрацювала система ППО. Він закликав населення зберігати спокій.

Натомість у мережі вже висловлюють співчуття і "тримаються".

Коментар у мережі щодо бавовни в Курську / ©
Коментар у мережі щодо бавовни в Курську

Слід зауважити, що у напередодні Курську знову сталася атака безпілотників – вже вдруге протягом 24 вересня. Дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.  

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Дата публікації
Перегляди
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