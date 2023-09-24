У Курську пролунали чергові вибухи: що відомо

Останніми днями у місті неспокійно.
Сьогодні, 24 вересня, російський Курськ накрила чергова "бавовна". Ймовірно, є влучання по аеродрому Халіно.
Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст Андрій Цаплієнко.
"Російські пабліки нервують з приводу влучання на аеродромі біля Курська. Незрозуміло, щоправда, було це влучання БПЛА або невдале застосування ракет ППО", – зауважив журналіст.
У міноборони Росії заявили про спробу "терористичної атаки" з боку України. Як запевнив губернатор Курської області Роман Старовойт, спрацювала система ППО. Він закликав населення зберігати спокій.
Натомість у мережі вже висловлюють співчуття і "тримаються".
Слід зауважити, що у напередодні Курську знову сталася атака безпілотників – вже вдруге протягом 24 вересня. Дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.
Читайте також: