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У Курську через атаку безпілотників скасували святковий салют

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У Курську через атаку безпілотників скасували святковий салют

Аеродром у Курську на мапі / Фото: Google Maps

У зв'язку з останніми подіями росіяни залишаться без святкового салюту.

Влада Курську, який сьогодні, 24 вересня, атакували безпілотники, скасувала салют на честь дня міста через атаку ГУР за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє місцева влада.

Спершу росіяни стверджували, що внаслідок атаки "пошкоджено лише дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть".

Згодом там повідомили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.

"У зв'язку з останніми подіями ухвалив рішення скасувати святковий салют на честь Дня міста", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у російському Курську знову сталася атака безпілотників – вже вдруге протягом 24 вересня. Дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.  

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Дата публікації
Перегляди
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