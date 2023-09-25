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Буданов назвал главную цель беспилотников для атак на территории РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Буданов назвал главную цель беспилотников для атак на территории РФ

Фото: ТСН.ua

По словам Буданова, треть российских заводов для ракетоводства расположена как раз в европейской части РФ.

Одна из главных целей атак дронов на территории РФ – предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК), работающие на ракетостроении.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает NV.

По его словам, треть российских заводов для ракетоводства расположена как раз в европейской части РФ. То есть, доступны для беспилотников.

Среди атакованных в последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудование для ракет, по которому БПЛА избивали уже несколько раз, а также Редкинский опытный завод (Тверская область РФ), где производят компоненты ракетного топлива, — беспилотники ударили по нему 13 сентября.

По словам руководителя ГУР, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК РФ.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — подытожил Буданов.

Напомним, что этой ночью, 25 сентября, Курск был атакован беспилотниками. Как передает "24 Канал" со ссылкой на свои источники в ГУР Минобороны Украины, в Курске в результате атаки попадание в здание российского МВД.

Также сообщалось, что в результате вчерашней атаки беспилотником по аэродрому "Халино" в Курской области было уничтожено руководство авиаполка РФ.

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Дата публикации
Просмотры
899
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