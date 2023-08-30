Орбан снова заявил, что Украина не сможет победить Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает "ложью" тот факт, что Украина способна победить в войне Российскую Федерацию.

Такое мнение он высказал в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

По его словам, для победы в войне главное количественный ресурс. У агрессорки России он явно больше, отмечает Орбан, чем у Украины.

"Это ложь. Это не только недоразумение, это ложь и невозможно. Любой, кто занимается политикой и понимает логику, цифры и данные, знает, что об этом не может быть и речи", — заявил венгерский премьер.

Орбан говорит, мол, "глубоко симпатизирует" Украине. Впрочем, в ее победу не верит

"Мы должны понять, что мы не можем победить их (россиян — Ред.) своим мышлением. Они не будут убивать своего лидера. Они никогда не сдадутся. Они сохранят страну вместе и защитят ее", — высказался глава правительства Венгрии.

Орбан также считает, что чем больше денег и оружия западные страны направят Украине, тем большее вооружение будет производить РФ. По его словам, с Кремлем необходимо договориться о новой архитектуре безопасности, которая обеспечит безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО.

"Если любая западная страна направит свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент", — заявил Виктор Орбан.

Напомним, у венгерского премьер-министра страны Виктора Орбана откровенно пророссийская позиция. Недавно он сделал циничное заявление по поводу войны в Украине, повторив нарративы российского диктатора Владимира Путина. Орбан говорит, что Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата".

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