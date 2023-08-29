В партии Эрдогана подтвердили его визит в Путин

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе посетит страну-агрессора Россию. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил представитель руководящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик, пишет Daily Sabah.

По его словам, глава государства встретится с кремлевским главой в Сочи. Они обсудят "Зерновое соглашение".

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", — сказал Челик.

К слову, Анкара в последние недели активизировала свои усилия по восстановлению зернового коридора, созданного при посредничестве Турции и ООН в июле 2022-го. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что встреча Путина с Эрдоганом состоится 8 сентября.

Напомним, ТСН.ua писал, зачем Эрдогану встреча с Путиным и как это связано с новым зерновым соглашением .

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