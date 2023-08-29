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Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии: много пострадавших

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии: много пострадавших

Фото с места ДТП с украинцами в Румынии/Фото очевидцев

В автобусе находились около 40 пассажиров из Украины.

Автобус с украинцами попал в ДТП вечером 28 августа в румынском городе Неводаре.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям Румынии и собственные источники.

По информации издания, в момент аварии в транспорте находились около 40 пассажиров из Украины. Инцидент произошел из-за того, что автобус задел ограничитель высоты.

В результате ДТП в больницу были доставлены шесть взрослых, получивших травмы головы, верхних и нижних конечностей. Еще шесть человек получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.

На месте аварии работают спасатели и медики. Продолжается осмотр пострадавших.

Напомним, 25 августа автобус с украинцами попал в ДТП на севере Италии. Транспортное средство столкнулось с фурой, в результате чего пострадали 15 человек.

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Дата публикации
Просмотры
1241
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