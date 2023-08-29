Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии: много пострадавших

В автобусе находились около 40 пассажиров из Украины.
Автобус с украинцами попал в ДТП вечером 28 августа в румынском городе Неводаре.
Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям Румынии и собственные источники.
По информации издания, в момент аварии в транспорте находились около 40 пассажиров из Украины. Инцидент произошел из-за того, что автобус задел ограничитель высоты.
В результате ДТП в больницу были доставлены шесть взрослых, получивших травмы головы, верхних и нижних конечностей. Еще шесть человек получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.
На месте аварии работают спасатели и медики. Продолжается осмотр пострадавших.
Напомним, 25 августа автобус с украинцами попал в ДТП на севере Италии. Транспортное средство столкнулось с фурой, в результате чего пострадали 15 человек.
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