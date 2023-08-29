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Автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії: багато постраждалих

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії: багато постраждалих

Фото з місця ДТП з українцями в Румунії / Фото очевидців

В автобусі перебували близько 40 пасажирів з України.

Автобус із українцями потрапив у ДТП ввечері 28 серпня в румунському місті Неводарі.

Про це повідомляє Digi24 із посиланням на Генінспекцію з надзвичайних ситуацій Румунії та власні джерела.

За інформацією видання, у момент аварії у транспорті перебували близько 40 пасажирів з України. Інцидент стався через те, що автобус зачепив обмежувач висоти.

Внаслідок ДТП до лікарні були доправлені шестеро дорослих, які отримали травми голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще шестеро людей отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації.

На місці аварії працюють рятувальники та медики. Триває огляд постраждалих.

Нагадаємо, 25 серпня автобус із українцями потрапив у ДТП на півночі Італії. Транспортний засіб зіткнувся з фурою, внаслідок чого постраждали 15 людей.

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Дата публікації
Перегляди
1119
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