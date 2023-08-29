В партії Ердогана підтвердили його візит до Путіна

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган наступного тижня відвідає країну-агресорку Росію. Він зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив речник керівної партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік, пише Daily Sabah.

За його словами глави держави зустрінеться з кремлівським очільником в Сочі. Вони обговорять "Зернову угоду".

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", - сказав Челік.

До слова, Анкара останніми тижнями активізувала свої зусилля щодо відновлення зернового коридору, який був створений за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022-го. Раніше агентство Bloomberg повідомило, що зустріч Путіна з Ердоганом відбудеться 8 вересня.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, навіщо Ердогану зустріч із Путіним та як це пов’язано з новою зерновою угодою.

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