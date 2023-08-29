G7 не может договориться о гарантиях безопасности для Украины – WSJ

Страны G7 не могут прийти к согласию, насколько детальными должны быть обязательства перед Украиной.

Между странами "Большой семерки" нет общего мнения о гарантиях безопасности для Украины, а подготовка договоренностей займет много месяцев.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

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Страны G7 не могут прийти к согласию, насколько детальными должны быть обязательства перед Украиной. Кроме того, им необходимо выяснить с Киевом, какими могут быть наши будущие военные нужды.

G7 хочет координировать двусторонние переговоры между странами Захожу и гарантировать, что оборонная промышленность союзников сможет предоставить обещанную военную помощь Украине, не подрывая при этом своих потребностей и возможностей.

Западные чиновники признают, что без надежной поддержки Украины вряд ли удастся вынудить Россию прекратить войну и не допустить новой.

Когда состоятся переговоры

Высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж ожидает начало переговоров по гарантиям безопасности для Украины в течение следующих нескольких недель. В США надеются провести вторую встречу с Украиной в ближайшие недели.

Позиция США и угроза в случае победы Трампа

В ЕС не исключают, что новые долгосрочные обещания администрации Байдена будут слабее ожидаемых или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание Кремля.

В издании отмечают, что если Вашингтон существенно сократит свою поддержку Украины, ЕС не сможет финансово или военно компенсировать разрыв.

Также, по информации WSJ, в Евросоюзе опасаются, что в случае победы Дональда Трампа он может попытаться сократить помощь Украине. Европейские столицы полагают, что Путин будет продолжать войну против Украины до окончания президентских выборов в США в 2024 году, надеясь, что победа республиканцев приведет к прекращению военной поддержки Киева.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какими будут предстоящие гарантии безопасности Украины от других государств.

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