Недалеко от Оленевки, что в Крыму, раздались взрывы: детали

"Бавовна" уже стала обычным явлением для оккупантов в Крыму.
Так, сегодня, 29 августа, вблизи Еленовки во временно оккупированном Крыму раздался глухой взрыв. Очевидно, это очередной прилет.
Об этом сообщает "Крымский ветер".
Добавляется, что на место происшествия отправились кареты "скорых".
"Сдетонировала трава"
Традиционно пропагандисты пытаются успокоить своих граждан. Впрочем, каждый раз версии все абсурднее и абсурднее. На этот раз они уверяют, что "загорелась трава в степи". Мол, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Советник "главы" Крыма Олег Крючков призвал всех доверять только "официальным источникам".
Напомним, в Крыму с помощью новой современной украинской ракеты уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". В сети появился снимок того, как выглядит теперь полигон ПВО в Крыму.
Читайте также: