Недалеко от Оленевки, что в Крыму, раздались взрывы: детали

"Бавовна" уже стала обычным явлением для оккупантов в Крыму.

Так, сегодня, 29 августа, вблизи Еленовки во временно оккупированном Крыму раздался глухой взрыв. Очевидно, это очередной прилет.

Об этом сообщает "Крымский ветер".

Добавляется, что на место происшествия отправились кареты "скорых".

В Крыму снова раздались взрывы

"Сдетонировала трава"

Традиционно пропагандисты пытаются успокоить своих граждан. Впрочем, каждый раз версии все абсурднее и абсурднее. На этот раз они уверяют, что "загорелась трава в степи". Мол, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Советник "главы" Крыма Олег Крючков призвал всех доверять только "официальным источникам".

Напомним, в Крыму с помощью новой современной украинской ракеты уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". В сети появился снимок того, как выглядит теперь полигон ПВО в Крыму.

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