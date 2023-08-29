G7 не може домовитися про гарантії безпеки для України – WSJ

Країни G7 не можуть дійти згоди, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною.

Між країнами "Великої сімки" немає спільного погляду щодо гарантій безпеки для України, а підготовка домовленостей займе багато місяців.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників.

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Країни G7 не можуть дійти згоди, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною. Крім того, їм необхідно з'ясувати з Києвом, якими можуть бути наші майбутні військові потреби.

G7 хоче координувати двосторонні переговори між країнами Захожу та гарантувати, що оборонна промисловість союзників зможе надати обіцяну військову допомогу Україні, не підриваючи при цьому своїх потреб та можливостей.

Західні чиновники визнають, що без надійної підтримки України навряд чи вдасться змусити Росію припинити війну і не допустити нової.

Коли відбудуться переговори

Високопоставлений французький чиновник заявив, що Париж очікує початок переговорів щодо гарантій безпеки для України протягом наступних кількох тижнів. У США сподіваються провести другу зустріч з Україною найближчими тижнями.

Позиція США і загроза у разі перемоги Трампа

У ЄС не виключають, що нові довгострокові обіцянки адміністрації Байдена будуть слабшими, ніж очікувалося, або занадто розпливчастими, щоб забезпечити надійне стримування Кремля.

У виданні зауважують що якщо Вашингтон суттєво скоротить свою підтримку України, ЄС не зможе фінансово чи військово компенсувати розрив.

Також, за інформацією WSJ, в Євросоюзі побоюються, що у разі перемоги Дональда Трампа, він може спробувати скоротити допомогу Україні. Європейські столиці вважають, що Путін продовжуватиме війну проти України до закінчення президентських виборів у США 2024 року, сподіваючись, що перемога республіканців призведе до припинення військової підтримки Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, якими будуть майбутні гарантії безпеки Україні від інших держав.

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