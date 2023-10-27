Путин пошел по следам Пригожина: РФ массово загоняет на фронт "зеков" — The Washingtonpost

Россия освободила до 100 тысяч "зеков" в тюрьмах и отправила их воевать в Украину. Резкое падение количества заключенных свидетельствует о том, что Минобороны РФ продолжало агрессивно вербовать осужденных преступников, продолжая практику "вагнеровцев".

Об этом пишет издание Washingtonpost.

По словам заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова, обнародовавшего эту цифру во время панельной дискуссии в начале этого месяца, численность российских тюрем, которая до вторжения в Украину в феврале 2022 года оценивалась примерно в 420 тысяч человек, упала до исторического минимума — 266 тысяч лиц.

Как пишет издание, российские силы сильно зависят от заключенных, которых изымают из колоний с обещанием помилования. Эту практику основал покойный глава ЧПК "Вагнер" Евгений Пригожин, который год назад начал вербовать осужденных для борьбы в Украине и собрал 50-тысячную армию.

Осужденные оказались решающими для длительной, кровавой кампании "Вагнера" по захвату восточного украинского города Бахмут.

"Если 10 лет назад наш контингент в тюрьмах достигал почти 700 тысяч человек, то сейчас у нас в исправительных колониях около 266 тысяч человек", — сказал Вуколов.

Эти данные ошеломили россиян, следящих за пенитенциарной системой страны.

"Это шокирующая цифра", — сказала Ольга Романова, директор правозащитной организации "Россия за решеткой". – В начале войны было 420 тысяч пленных, а мы знаем, что Пригожин взял около 50 тысяч”.

"Это означает, что Минобороны, скорее всего, привлекло на войну туда около 100 тысяч человек", — продолжила Романова.

Напомним, Госдума РФ 24 июня 2023 года приняла закон, предусматривающий прекращение уголовного преследования в отношении записавшихся на войну. Таким образом, россиянки, которые пошли воевать против Украины, могут избежать уголовной ответственности.

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