За декілька годин до замаху Царьов дав інтерв'ю – відео

Напередодні замаху Олег Царьов дав інтерв'ю. Зокрема, у ньому йшлося про те, що на Росію чекають "невиразні часи".

Про це пише російське видання BRIEF.

Напередодні замаху Царьов дав інтерв'ю

Що наговорив колаборант

Як акцентує Царьов, Росія взяла Крим, але втратила всю Україну. "Попереду дуже невиразні часи", – каже він.

Зрадник пригадав 24 лютого 2022 року, коли РФ пішла на нашу державу повномасштабною війною. Тоді всі думали, каже він, що Росія має "другу армію світ". Але, на щастя для України, з'ясувалося, що це зовсім не так.

"Виявилося, що у нас того немає, того немає, там проблеми, зв'язку немає, безпілотників немає. Я досі погано уявляю, щоб Росія змогла б захопити якийсь обласний центр в Україні, це майже нереально. Для цього треба кардинально перебудувати російські війська", – вважає Царьов.

Він також констатував, що зробити потужний, стратегічний прорив на "СВО" у РФ вже навряд чи вдасться.

Коротко про замах на Царьова

У п'ятницю, 27 жовтня, у тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Зазначається, що він у реанімації.

За даним джерел, спроба ліквідації колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова була спеціальною операцією СБУ.

Безумовно, версія про "український слід" є найзручнішою для росіян. Однак не слід відкидати ймовірність того, що Царьова намагатися усунути російські спецслужби. Він мав дуже багато ворогів у Кремлі.

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