Замах на Царьова був спецоперацією СБУ — джерела

В українській спецслужбі зрадника і колаборанта, який давно співпрацює з державою-агресоркою, назвали “законною ціллю".

Спроба ліквідації колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова була спеціальною операцією СБУ.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в українській спецслужбі.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик “руского міра”, а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - підкреслило поінформоване джерело.

Жодних подробиць цієї спецоперації наразі не повідомляють, окрім того, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Також відомо, що Царьов у критичному стані перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Лікарі намагаються врятувати життя зрадника, але є всі підстави сподіватися, що їхні старання будуть марними. За останньою інформацією від людей із оточення Царьова, "позитивних новин" про його стан немає.

Що відомо про інцидент із Царьовим

Раніше інформацію про замах на колаборанта підтвердили його рідні. Адмін Telegram-каналу Олега Царьова розповів трохи про подробиці нападу, зазначивши, що близько опівночі 27 жовтня на території санаторію імені Кірова в Ялті, де мешкає зрадник, у нього нібито двічі стріляли.

"На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на цей момент немає", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі колаборанта.

Російська ФСБ порушила кримінальну справу за статтею про “замах на життя державного чи громадського діяча”.

ТСН.ua зібрав усі подробиці нападу на Царьова, відомі на цей момент.

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