Експерт спрогнозував, як розгортатимуться події в Авдіївці

Військове керівництво РФ поставило перед окупантами нове завдання - оточити Авдіївку. Як наслідок - РФ продовжує кидати нові підрозділи на штурм.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Яка ситуація в Авдіївці зараз

Як прогнозує експерт, російський наступ на Авдіївському напрямку - це не військове питання, а політичне. Тому зараз росіяни перекидають дві бригади з другої загальновійськової армії та тягнуть їх до Авдіївки.

"Недарма людина, схожа на Путіна, відвідувала Ростов-на-Дону буквально за тиждень до початку наступальної операції. Нещодавно також з'явилася інформація, що нібито Сергій Шойгу приїжджав на окуповану територію, де заслуховував командувачів груп армій. Тут політичне завдання, і поки ми не завдамо їм поразки, росіяни намагатимуться сунутися", - розповідає військовий експерт.

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Крім того, за його словами, у загарбників також обмаль запасів.

До чого готуються окупанти

"Стратегічних запасів наразі у російської армії немає. На початку жовтня росіяни перекинули до України останній стратегічний резерв - недоформовані й недоукомплектовані 25-ту та 18-ту загальновійськові армії", - розповів Жданов.

"Наступні формування вже плануються на наступний рік", - наголосив Жданов.

Утім, варто зазначити, єдине, що у росіян залишилося - це армії другого ешелону, звідки окупанти беруть особовий склад.

"Фактично можна сказати, що гасять пожежу там, де вона виникає. Це говорить про те, що у противника обмаль резервів", - додав військовий експерт.

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