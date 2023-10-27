Эксперт спрогнозировал, как будут разворачиваться события в Авдеевке

Оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение.
Военное руководство РФ поставило перед оккупантами новую задачу – окружить Авдеевку. Как следствие – РФ продолжает бросать новые подразделения на штурм.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Какая ситуация в Авдеевке сейчас
Как прогнозирует эксперт, российское наступление на Авдеевском направлении - это не военный вопрос, а политический. Поэтому сейчас россияне перебрасывают две бригады из второй общевойсковой армии и тянут их в Авдеевку.
"Не зря человек, похожий на Путина, посещал Ростов-на-Дону буквально за неделю до начала наступательной операции. Недавно также появилась информация, что якобы Сергей Шойгу приезжал на оккупированную территорию, где заслушивал командующих группами армий. Здесь политическая задача, и пока мы не нанесем им поражение, россияне будут пытаться двигаться", – рассказывает военный эксперт.
Кроме того, по его словам, у захватчиков также мало запасов.
К чему готовятся оккупанты
"Стратегических запасов пока у российской армии нет. В начале октября россияне перебросили в Украину последний стратегический резерв - недосформированные и недоукомплектованные 25-ю и 18-ю общевойсковые армии", - рассказал Жданов.
"Следующие формирования уже планируются на следующий год", – подчеркнул Жданов.
Впрочем, стоит отметить, единственное, что у россиян осталось – это армии второго эшелона, откуда оккупанты берут личный состав.
"Фактически можно сказать, что тушат пожар там, где он возникает. Это говорит о том, что у противника мало резервов", - добавил военный эксперт.
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