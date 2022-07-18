Чому пральна машина не зливає воду: шість причин та як їх усунути

Машина автомат не зливає воду та не віджимає білизну. Чому пральна машина не зливає воду і що робити в такому випадку - у матеріалі ТСН.ua

Перш ніж починати шукати причини, чому пральна машина не зливає воду, потрібно відключити її від мережі і злити воду з машинки. Розповідаємо, що потрібно перевірити насамперед, які можуть бути причини.

Зливний фільтр

Потрібно перевірити, чи немає засмічення у зливному фільтрі. У нормі він фільтрує воду, що виходить із бака машинки, щоб дрібне сміття та сторонні предмети з речей не пошкодили зливальну помпу. Якщо фільтр сильно засмічений, вода фізично не може витікати з машинки. Тобто потрібно насамперед почистити зливний фільтр. Як це зробити, точну інформацію можна знайти в інструкції до своєї пральної машинки.

Фільтр пральної машинки

Зливний шланг

Якщо помпа пральної машини працює, але вода з неї не витікає, імовірно, причина в гумовому зливному шлангу, що йде від задньої частини техніки до стояка або раковини. Скоріш за все він забитий сміттям. Щоб перевірити стан шланга, потрібно від'єднати його від машини та продути повітря.

Причиною може бути й те, що зливний шланг «перекручений» чи передавлений – тож вода не може пройти через перегин. Огляньте і, у разі потреби, звільніть або розправте шланг.

Вода може не зливатися через засмічення в каналізації чи сифоні (якщо зливальний шланг підключений до сифона). Щоб перевірити чи так це, необхідно від'єднати шланг від каналізації та звісити його у ванну або раковину, після чого включити програму зливу. Якщо вода зі шланга піде вільно, значить засмічення в каналізаційній системі. Тоді необхідно прочистити каналізаційну систему самостійно, або викликати сантехніка.

Підключення пральної машинки до зливу

Перевірте, чи правильно організовано підключення пральної машини до зливу. Максимальна довжина зливного шланга не повинна перевищувати 3,7 метра. В іншому випадку потужності зливної помпи не вистачить, щоб прокачати воду. Якщо пральня встановлена ​​надто далеко від каналізації, потрібно перенести її та перепідключити згідно з правилами.

Режим прання

Перевірте, чи правильно вибрано режим прання. Практично у всіх машинках є режим прання без віджиму, тобто із зупинкою води. Зазвичай такий режим застосовується для делікатних тканин або вовни, дбайливе полоскання без віджиму не деформує речі, вони не розтягуються і не змінюються. Якщо вибрано режим зупинки з водою, необхідно натиснути кнопку «Пуск/Зупинка/Скасувати» та запустити програму зливу води.

Проблеми з перемикачем дверцят

Прямо під дверцятами пральної машини знаходиться невеликий пластиковий перемикач, який визначає, коли вони закриті, щоб машина могла почати працювати. Якщо перемикач несправний, машина може неправильно зливати воду.

Пральна машинка не зливає воду

Збій електроніки

Збій електроніки іноді трапляється з будь-якою технікою. Спробуйте перевантажити пральну машину - вимкніть її від електромережі на 10-15 хвилин, потім, увімкніть та повторно запустіть злив. Якщо він працює нормально, справа була в разовому збої.

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