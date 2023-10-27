Повітряна тривога на півдні: скільки ворожих цілей збила ППО

Ракети і дрони збили на Миколаївщині та Херсонщині.

Вдень 27 жовтня на півдні України під час повітряної тривоги сили ППО збили три керовані ракети Х-59 та два ударні безпілотники "Ланцет".

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"27 жовтня 2023 року в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено п'ять ворожих цілей".

Сили ППО знищили:

три керовані авіаційні ракети Х-59 на Миколаївщині,

два ударних безпілотники "Ланцет" на на Херсонщині.

Як повідомлялося, після 15:00 під час тривоги повітряні сили попередили про ракети в деяких областях. Повідомлялося, що декілька ракет зафіксували в Миколаївській та Кіровоградській областях.

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