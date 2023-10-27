Повітряні сили попередили про ракети в деяких областях: мапа тривоги

Людей просять не нехтувати сигналом про небезпеку.

У п'ятницю, 27 жовтня, під час повітряної тривоги декілька ракет зафіксували в Миколаївській та Кіровоградській областях. У низці областей також є загроза ракетної атаки.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку військові поінформували, що декілька ракет зафіксували в Миколаївській області. За кілька хвилин стало відомо, про повітряні цілі ще й в Кіровоградській області.

"Кропивницький - в укриття", - наголосили ПС.

Також повідомлялося про ракетну небезпеку у Черкаській та Полтавській областях.

Мапа тривог станом на 27 жовтня.

Нагадаємо, вночі Росія випустила по Україні "Іскандер-М" та шість дронів. По ворожих цілях працювала ППО ЗСУ. Було знищено п’ять "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: