Зеленський зробив заяву про роботу "зернового коридору"

Президент Володимир Зеленський заявив, що "зерновий коридор" у Чорному морі функціонуватиме, незважаючи на загрози збоку країни-агресорки Росії.

Про це глава держави заявив під час розмови з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

За словами президента, попри всі загрози "зерновий коридор" продовжить функціонувати.

Зазначається, що Зеленський розповів Сунаку про ситуацію в Чорному морі й про дії РФ, що створюють небезпеку для цивільного судноплавства. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

Нагадаємо, Україна призупинила роботу нового зернового коридору Чорним морем у зв’язку зі збільшенням активності російської авіації. Йдеться про тимчасове припинення руху суден на вхід та вихід із портів.

Також днями речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що з метою безпеки інформація про рух суден "зерновим коридором" є закритою. За її словами, це не відкрита інформація, яку варто вивішувати у вигляді графіку руху подібних суден.

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