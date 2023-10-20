У Туреччині зробили заяву про "зерновий коридор"

У Туреччині заявили, що відновлення "зернового коридору" можливе. Анкара продовжує докладати зусиль у цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

“Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв’язок зі своїми колегами”, - сказав дипломат.

За словами Гюльдере, Туреччина контактує як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.

Дипломат вважає, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та агресоркою Росією.

"Ми підтримуємо зв'язок з іншими сторонами, які також можуть зіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми знаходимося на тому етапі, коли деякі вважають цей коридор "віджившим". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоби його відновити", - сказав посол.

Як повідомлялося, в Росії зробили нову заяву про "зернову угоду". Зокрема, днями перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що наразі бодай якихось моментів, які свідчили б про можливість повернення РФ до зернової угоди, немає.

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