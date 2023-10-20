ЗСУ мали успіх і просунулися на фронті: в ISW назвали, де саме

Зокрема, відомо, що українські захисники просунулися через залізничну колію на південь від Бахмута.

Під час продовження контрнаступальних дій українські війська 19 жовтня просунулися на південь від Бахмута та в західній частині Запорізькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW із посиланням на українського військового вказали, що ЗСУ досягли невідомого успіху поблизу:

Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута),

Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута),

Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута),

просунулися до оборонної лінії окупантів у напрямку Опитного (3 км на південь від Бахмута).

Де просунулися ЗСУ на фронті

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В Інституті звернули увагу на заяву 18 жовтня від речника східного угруповання українських військ Іллі Євлаша. Він сказав, що Сили оборони України просунулися через залізничну колію в невизначених районах на південь від Бахмута.

Водночас того ж дня російські джерела стверджували, що ЗСУ перетнули залізничну колію у Кліщіївці.

Аналітики поінформували, що поки не бачили візуального підтвердження того, що українські бійці діють за цією залізничною лінією.

Просування ЗСУ в районі Роботиного та Вербового

Окрім того, Генштаб ЗСУ та інші українські військові джерела повідомили, що Сили оборони досягли успіху на південь від Роботиного та на південний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ відтіснили ворожі війська з позицій біля Вербового та просунулися на 1,5-1,6 км углиб оборонних рубежів окупантів на невизначеній ділянці роботинського фронту.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 20 жовтня, російські окупанти на Бахмутському напрямку безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Водночас українські війська ведуть штурмові дії південніше від Бахмута, завдаючи ворогу втрат і закріплюючись на досягнутих рубежах.

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