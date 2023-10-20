ВСУ имели успех и продвинулись на фронте: в ISW назвали, где именно

В частности, известно, что украинские защитники продвинулись через железнодорожный путь к югу от Бахмута.

Во время продолжения контрнаступательных действий украинские войска 19 октября продвинулись к югу от Бахмута и в западной части Запорожской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW со ссылкой на украинского военного указали, что ВСУ добились неизвестного успеха вблизи:

Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута),

Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута),

Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута),

продвинулись к оборонительной линии оккупантов в направлении Опытного (3 км к югу от Бахмута).

Где продвинулись ВСУ на фронте

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В Институте обратили внимание на заявление 18 октября от представителя восточной группировки украинских войск Ильи Евлаша. Он сказал, что Силы обороны Украины продвинулись через железнодорожный путь в неопределенных районах к югу от Бахмута.

В то же время российские источники утверждали, что ВСУ пересекли железнодорожный путь в Клищиевке.

Аналитики сообщили, что пока не видели визуального подтверждения того, что украинские бойцы действуют за этой железнодорожной линией.

Продвижение ВСУ в районе Роботиного и Вербового

Кроме того, Генштаб ВСУ и другие украинские военные источники сообщили, что Силы обороны преуспели к югу от Роботиного и к юго-западу от Вербового (10 км к востоку от Роботиного).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ оттеснили вражеские войска с позиций возле Вербового и продвинулись на 1,5-1,6 км в глубь оборонительных рубежей оккупантов на неопределенном участке роботинского фронта.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ на утро 20 октября, российские оккупанты на Бахмутском направлении безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клищиевки. В то же время украинские войска ведут штурмовые действия южнее Бахмута, нанося врагу потери и закрепляясь на достигнутых рубежах.

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