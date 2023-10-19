Військовий експерт назвав головний пріорітет війни в Україні 2024 року

Нинішній сезон бойових дій в Україні ще далекий від завершення, але вже зрозуміло, що війна, розв'язана Путіним торік у лютому, триватиме і наступного року.

Видання близького до НАТО аналітичного центру The Atlantic Council опублікувало статтю українського військового експерта Миколи Бєлєскова про можливий перебіг російсько-української війни наступного року.

З його слів, про плани росіян на найближчі півріччя-рік свідчитиме те, чи оголосить Кремль чергову широкомасштабну мобілізацію.

"Якщо так ― це означатиме, що росіяни планують чергові наступальні кампанії, зокрема щоб вийти на адміністративні кордони українських областей, які вони вже прописали у своєму законодавстві як частину Росії. Якщо ж масштабної мобілізації не оголошуватимуть ― це означатиме, що вони вирішили вести оборонну війну, тримаючись за тимчасово окуповані землі", - написав він.

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Бєлєсков прогнозує, що західний військово-промисловий комплекс вийде на такий рівень виробництва снарядів, що Україна не відчуватиме їх дефіциту, наприкінці наступного ― на початку 2025 року. Натомість Росія протягом року навряд стикнеться зі справжнім "снарядним голодом".

Також, на думку Бєлєскова, за відсутності в жодної зі сторін сил для рішучого прориву триватиме війна на виснаження ресурсів ворога.

"Це означає, зокрема, що ЗСУ ще активніше гатитимуть по базах росіян на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, і в самій Росії. Кількість і дальність ударів, найімовірніше, зростатиме ― й отримання F-16 може пожвавити цей процес. У цьому є певні політичні ризики для України, однак вони є і в стагнації на фронті, тому Київ має причини частіше завдавати ударів по ворогу в тилу", - додав він.

"Незважаючи на відсутність будь-яких значущих змін на лінії фронту цьогоріч, спроби представити війну як патову ситуацію вводять в оману. Наразі ми спостерігаємо період інтенсивного виснаження сил, але за ним цілком може послідувати новий виток маневреної війни. Наразі ключовим завданням для командирів з обох сторін є захист власних сил і завдання великих втрат противнику, готуючись до використання вікон можливостей, як це вдалося зробити Україні у вересні 2022 року", - зазначив експерт.

Раніше The Telegraph повідомило, що Володимир Путін намагається використати війну між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу, щоб отримати вигоду для себе.

"Репутація Росії, як сильної світової держави, була сильно підірвана в Україні. ЗС РФ залишаються в дуже важкому становищі за 18 місяців після початку повномасштабного вторгнення до України. Удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах ворога в тимчасово окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль. Тепер країни Близького Сходу вважають Росію "згасаючою державою". Зокрема, у Сирії Путін вже втрачає позиції, оскільки частину сил йому довелося передислокувати звідти до України", - написав полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп.

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