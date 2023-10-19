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Стало відомо, скільки насправді в Ізраїлі загинуло українців

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Стало відомо, скільки насправді в Ізраїлі загинуло українців

Дим над позиціями ізраїльської армії, яку атакували бойовики "Хезболли" 15 жовтня / Фото: Associated Press

Інформація про загиблих надходить від МВС.

В Ізраїлі внаслідок терористичних атак ХАМАСу загинули 18 українців. Цифра у 23 загиблого - не відповідає дійсності.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

“Маленька ремарка. Ми отримуємо інформацію від Міністерства внутрішніх справ з персональними даними громадян. У нас підтверджена інформація відносно 18 загиблих, а не 23. Давайте дотримуватися надійних джерел та використовувати тільки достовірну інформацію”, - заявив Євген Корнійчук.

Нагадаємо, що Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню поміж Ізраїлем та ХАМАСом.

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Дата публікації
Перегляди
769
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