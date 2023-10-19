Стало відомо, скільки насправді в Ізраїлі загинуло українців

Інформація про загиблих надходить від МВС.
В Ізраїлі внаслідок терористичних атак ХАМАСу загинули 18 українців. Цифра у 23 загиблого - не відповідає дійсності.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
“Маленька ремарка. Ми отримуємо інформацію від Міністерства внутрішніх справ з персональними даними громадян. У нас підтверджена інформація відносно 18 загиблих, а не 23. Давайте дотримуватися надійних джерел та використовувати тільки достовірну інформацію”, - заявив Євген Корнійчук.
Нагадаємо, що Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню поміж Ізраїлем та ХАМАСом.
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