Стало известно, сколько на самом деле в Израиле погибло украинцев

Информация о погибших поступает от МВД.

В Израиле в результате террористических атак ХАМАС погибли 18 украинцев. Цифра в 23 погибших – не соответствует действительности.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Маленькая ремарка. Мы получаем информацию от Министерства внутренних дел по персональным данным граждан. У нас подтверждена информация относительно 18 погибших, а не 23. Давайте соблюдать надежные источники и использовать только достоверную информацию", — заявил Евгений Корнийчук.

Напомним, что Турция пообещала приложить усилия для прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

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