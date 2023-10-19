В Днепре раздаются сильные взрывы

В Днепре 19 октября снова раздались взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

О взрывах информируют мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Днепре слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.

Телеграмм-канал "Днепр Областной" пишет, что в пригороде Днепра после взрыва наблюдается задымление.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:48. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности, а также призвать местных жителей находиться в укрытиях.

Взрывы подтвердил городской голова Борис Филатов: "Снова взрыв".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также предупредил об угрозе: "Днепр! Будьте в безопасности. Не игнорируйте тревогу".

Как сообщалось, накануне в Днепре также раздавались мощные взрывы. Тогда российские оккупанты нанесли удар по частному сектору — по поселку Обуховка. Погибла 31-летняя женщина.

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