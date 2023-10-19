У Дніпрі лунають сильні вибухи

У Дніпрі 19 жовтня знову пролунали вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи інформують моніторингові канали і місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі чутно вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал "Дніпро Обласний" пише, що у передмісті Дніпра після вибуху спостерігається задимлення.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області було оголошено о 12:48. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку, а також закликати місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Вибухи підтвердив міський голова Борис Філатов: "Знову вибух".

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив про загрозу: "Дніпро! Будьте у безпеці. Не ігноруйте тривогу".

Як повідомлялося, напередодні у Дніпрі також лунали потужні вибухи. Тоді російські окупанти завдали удару по приватному сектору - по селищу Обухівка. Загинула 31-річна жінка.

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