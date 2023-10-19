Все, що відомо про ситуацію навколо Авдіївки: росіяни посилили обстріли і намагаються оточити місто

Ворог гатить на Авдіївському напрямку з уього, що має. Відносне затишшя там минуло.

У районі Авдіївки російські окупанти посилили обстріли по позиціях ЗСУ та по самому місту. Загарбники надалі намагаються оточити Авдіївку.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію навколо Авдіївки на 19 жовтня.

Спроби росіян оточити Авдіївку

Генштаб ЗСУ повідомив уранці 19 жовтня, що російські війська на Авдіївському напрямку не полишають намагань оточити саму Авдіївку за підтримки своєї авіації. Протягом доби Сили оборони України відбили там три ворожі атаки.

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Також повідомляється про безуспішні наступальні дії загарбників у районах Новокалинового та Первомайського на Донеччині.

Як поінформував речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, протягом доби там відбулися 34 бойові зіткнення та 930 артобстрілів з боку ворога.

"Більшість цих бойових зіткнень – це Авдіївка. І ще більше – Мар’їнка", – уточнив Штупун.

Він наголосив, що окупанти за підтримки своєї авіації продовжують намагання оточити Авдіївку.

"Сили оборони України протягом минулої доби відбили три атаки ворога і збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий російський літак, збитий на Донеччині за останні 10 діб", – повідомив представник ЗСУ.

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Затишшя минуло – обстріли по Авдіївці

Разом із поновленням спроб росіян оточити Авдіївку вони збільшили кількість обстрілів громади: загарбники б’ють з авіації та артилерії по школах та позиціях українських військових. Про це вранці повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Зранку окупанти завелись: вже є два масовані обстріли по старій та центральній частині міста. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. По лінії фронту обстріли тривали всю ніч", – розповів голова військової адміністрації.

Обстріляні житлові будинки в Авдіївці / Фото: Getty Images

Він додав, що цілодобово чутно звуки стрілецьких боїв і ворог гатить з усього, що має.

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Умовного затишшя навколо Авдіївки, яке було декілька днів, уже немає: збільшилася кількість ракетних ударів та авіаційних нальотів.

Напередодні Барабаш також попереджав – активізація ворожих обстрілів свідчить про те, що російські війська готуються до нових наступальних дій довкола Авдіївки. Він пояснював, що ворогу була потрібна пауза для перегрупування, і росіяни її використовують.

Що в районі Авдіївки можуть вдіяти з ворогом ЗСУ

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що у зв’язку із втратами окупантам доведеться перетягти на Авдіївський напрямок більше сил та засобів. Зробити це таємно неможливо і ворог десь послабить свої сили. На думку Гетьмана, саме туди можуть бути спрямовані наступальні дії ЗСУ.

Боєць ЗСУ у зруйнованій Авдіївці / Фото: Getty Images

Оглядач також висловив думку, що бажання окупантів оточити та захопити Авдіївку є політичним, а не військовим.

"Навіть, якщо це вдасться, стратегічно на хід війни чи навіть на східний фронт суттєвого впливу це не буде мати. Але вони (росіяни – ред.) кладуть туди тисячі життів, тисячі одиниць техніки", – сказав майор запасу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Штурми! Окупанти масово знищують Авдіївку! | Гетьман

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