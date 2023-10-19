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У передмісті окупованого Токмака пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У передмісті окупованого Токмака пролунали вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Деталі невідомі.

У четвер, 19 жовтня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Гучно в передмісті тимчасово окупованого Токмака", - йдеться у його повідомленні.

За даними Федорова, мешканці повідомляють про два вибухи. Інших деталей мер не повідомив. 

Як повідомлялося, росіяни завозять військових до Токмака. Таким чином окупанти намагаються ускладнити просування ЗСУ. За словами Федорова, ситуація у місті свідчить про те, що окупанти відчувають небезпеку, а тому майже 50% своєї нелегальної військової адміністрації вони вивезли до Мелітополя.

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Перегляди
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