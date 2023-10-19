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У Мелітополі окупанти перевіряють на вулицях чоловіків

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Мелітополі окупанти перевіряють на вулицях чоловіків

Мелітополь. / Фото: Associated Press

У місті побільшало патрулів.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області побільшало патрулів російських окупантів. Вони перевіряють чоловіків.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

 "У Мелітополі збільшилася кількість патрулів. До залякування місцевого населення долучилися ще й "ополченці", які ходять по парках та центральних вулицях", - вказав він.

Зазначається, що окупанти особливу увагу приділяють чоловікам. Загарбники зупиняють людей на вулицях, перевіряють документи, передивляються листування та фотографії у телефонах.

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Дата публікації
Перегляди
583
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