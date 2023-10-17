Як планується звільнення Мелітополя: Іван Федоров розкрив деталі

Найважливіше – це вчасно проінформувати людей, які перебувають у тимчасовій окупації, як їм діяти.

Мер окупованого нині Мелітополя Іван Федоров повідомив, як планується звільнення міста.

Про це Федоров розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Я особисто за будівлі не переймаюся, я переймаюся за людей. Тож єдине, що ми маємо зробити – це вчасно проінформувати наших людей, хто перебуває у тимчасовій окупації, як їм діяти. Все інше – будівлі, інфраструктуру – ми точно все відновимо. Це ж питання суто часу та грошей", - зазначив він.

Федоров наголосив, що є позиція української влади: протягом останніх півтора року ми всім рекомендуємо виїхати.

"Що стосується підготувати погреби, підготувати павербанки, запастися водою, ліками - ми також регулярно говоримо нашим мешканцям, що вони мають бути до цього готові. Приблизно раз на декілька місяців ми нагадуємо про це... Але ж це точно не питання, чи є сьогодні пряма комунікація "готуйтеся завтра до визволення". Такої комунікації точно немає", - підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЯКЩО ВАМ НЕ ПРОБАЧАТЬ ВАШУ СВОБОДУ? Наталія Мосейчук - Іван Федоров".

Нагадаємо, що Мелітополь був повністю окупований у перші дні повномасштабного вторгнення. Росіяни та колаборанти зробили його так званим "адміністративним центром" окупованої частини Запорізької області.

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