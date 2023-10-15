Мальта – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє проти команди Мальти в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024.

Гостьовий для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в Та-Калі на Національному стадіоні. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Для обох збірних це буде другий матч під час жовтневої міжнародної паузи. Раніше Україна здобула перемогу над Північною Македонією (2:0), а Мальта розгромно програла Італії (0:4).

В іншому поєдинку восьмого туру групи С в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії (17 жовтня, 21:45).

Де дивитися матч Мальта – Україна

Трансляція матчу Мальта – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок покаже лише медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Мальта – Україна

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку є збірна України. На перемогу підопічних Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 1,31. Нічия – 5,50. Виграш мальтійців – 12,00.

Зазначимо, що перед першим матчем України та Мальти в рамках нинішнього відбору, який відбувся у червні, "синьо-жовті" також вважалися беззаперечними фаворитами, однак тоді команда Реброва насилу обіграла суперника (1:0) завдяки голу Віктора Циганкова з пенальті.

Мальта – Україна: турнірне становище перед матчем

За підсумками семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Також англійці та італійці мають один матч у запасі.

Таблиця групи С після семи турів

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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