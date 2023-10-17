Україна повернула ще одну дитину: що відомо

Хлопчик вже може обійняти своїх рідних.

Україні вдалося повернути ще одну дитину. Про повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Україні вдалося повернути ще одну дитину. Хлопчик вже може обійняти своїх рідних. Працюємо в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Задача президента – повернути всіх українських дітей", – ідеться у повідомленні.

Хлопчик разом з родичами та омбудсманом / Фото: Дмитро Лубінець facebook

"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів", – додав Лубінець.

Інших деталей він не повідомив. Де перебував хлопчик – в РФ чи на окупованих територіях, омбудсман теж не вказав.

Нагадаємо, 16 жовтня у Зеленського підтвердили повернення з Росії 4 дітей. Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина.

Кремль викрадає українських дітей, щоб готувати з них яничарів

Раніше ми писали, як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить із них майбутнє "гарматне м'ясо".

Так, з окупованої Донеччини та Запоріжжя загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) старшокласників з окупованих територій Луганської області. В липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" в Калмикії.