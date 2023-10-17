Украина вернула еще одного ребенка: что известно

Мальчик уже может обнять своих родных.

Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных. Работаем в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Задача президента – вернуть всех украинских детей", – говорится в сообщении.

Мальчик вместе с родственниками и омбудсманом / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов", – добавил Лубинец.

Других деталей он не сообщил. Где находился мальчик – в РФ или на оккупированных территориях, омбудсман тоже не указал.

Напомним, 16 октября у Зеленского подтвердили возвращение из России 4 детей. Это три мальчика – шести, трех и девяти лет, а также 17-летняя девушка.

Кремль похищает украинских детей, чтобы готовить из них янычар

Раньше мы писали, как Кремль зомбирует детей с оккупированных территорий и делает из них будущее "пушечное мясо".

Так, из оккупированной Донетчины и Запорожья захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

Еще раньше россияне вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области. В июле 280 детей вывезли с оккупированных территорий в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.