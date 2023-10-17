Стоит ли менять iPhone 14 на iPhone 15

Ежегодно американская корпорация выпускает следующую версию своих смартфонов, которые не просто так считаются одними из самых популярных мобильных гаджетов в мире.

И каждый год пользователи задаются вопросом – насколько хорош новый iPhone 15, и чем он отличается от iPhone 14.

Обратите внимание, что набор функций и параметры у обычных и Pro версий отличаются. Фактически iPhone 15 и iPhone 14 Pro очень похожи, поэтому в нашем сравнении мы будем рассматривать обычные версии девайсов.

А как же iPhone 15 Pro?

У этого смартфона есть пару уникальных отличий – титановую элементы в корпусе, флагманская версия процессора, порт зарядки с функцией передачи данных на скорости 10 Гб в секунду. Но и стоит профессиональная версия дороже.

iPhone 15 против iPhone 14

Несмотря на небольшие изменения в дизайне, после опробования продукта оказалось, что и функционально новая версия имеет свои уникальные опции, недоступные в базовой версии 14 Айфона.

Экран стал чуть лучше – максимальная яркость, в том числе в режиме HDR и при использовании устройства в естественном освещении увеличилась. Это явно отразится на удобстве использования устройства на улице.

В начинке новой версии смартфона появился новый чип следующего поколения. Напомним, что у iPhone 15 Pro процессор уже 17-ой серии, но и A16 выдает такую производительность, которой хватит на выполнение любых задач и обработку графики на топовом уровне.

У iPhone 15 новая камера с увеличенным разрешением и улучшенной диафрагмой. Разработчики добавили функционал автоматической обработки фото при съемке портретов и улучшенный ночной режим съемки. Также у последней версии смартфона появилась опция съемки фотографий в сверхвысоком разрешении.

Наконец, у 15-ого Айфона появился улучшенный вариант беспроводной зарядки. Да и универсальный порт зарядки, который впервые появился именно у iPhone 15, тоже заслуживает внимания.

Стоит ли покупать iPhone 15

Если у вас уже есть iPhone 14 Pro, то покупка обычной версии iPhone 15 – это противоречивая покупка, так как отличия не кардинальные. А вот если у вас iPhone 12, 13 или обычная версия iPhone 14, то разницу в использовании новой версии вы наверняка заметите.

Если же вы никогда не пользовались смартфонами яблочного бренда, то iPhone 15 выглядит отличным вариантом вашего «первого Айфона», так как его функционала и ресурсов хватит для комфортного использования на протяжении минимум нескольких лет.