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Чи варто міняти iPhone 14 на iPhone 15 Новини компаній

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Чи варто міняти iPhone 14 на iPhone 15

Щороку американська корпорація випускає наступну версію своїх смартфонів, які не просто так вважають одними з найпопулярніших мобільних гаджетів у світі.

І щороку користувачі запитують – наскільки гарний новий iPhone 15, і чим він відрізняється від iPhone 14.

Зверніть увагу, що набір функцій та параметри у звичайних та Pro версій відрізняються. Фактично iPhone 15 і iPhone 14 Pro дуже схожі, тому в нашому порівнянні ми розглядатимемо звичайні версії девайсів.

А як же iPhone 15 Pro?

Цей смартфон має пару унікальних відмінностей – титанові елементи в корпусі, флагманську версію процесора, порт зарядки з функцією передачі даних на швидкості 10 Гб в секунду. Але й коштує професійна версія дорожча.

iPhone 15 проти iPhone 14

Незважаючи на невеликі зміни в дизайні, після випробування продукту виявилося, що функціонально нова версія має свої унікальні опції, недоступні в базовій версії 14 Айфона.

Екран став трохи кращим – максимальна яскравість, у тому числі в режимі HDR і при використанні пристрою в природному освітленні збільшилася. Це явно вплине на зручність використання пристрою на вулиці.

У начинці нової версії смартфона з'явився новий чіп наступного покоління. Нагадаємо, що у iPhone 15 Pro процесор вже 17-ої серії, але і A16 видає таку продуктивність, якої вистачить на виконання будь-яких завдань та обробку графіки на топовому рівні.

У iPhone 15 нова камера зі збільшеною роздільною здатністю та покращеною діафрагмою. Розробники додали функціонал автоматичної обробки фото при зйомці портретів та покращений нічний режим зйомки. Також в останній версії смартфона з'явилася опція зйомки фотографій у надвисокій роздільній здатності.

Нарешті, у 15-го Айфона з'явився покращений варіант бездротової зарядки. Та й універсальний порт зарядки, який вперше з'явився саме в iPhone 15, теж заслуговує на увагу.

Чи варто купувати iPhone 15

Якщо у вас вже є iPhone 14 Pro, то покупка звичайної версії iPhone 15 - це суперечлива покупка, оскільки відмінності не є кардинальними. А ось якщо у вас iPhone 12, 13 чи звичайна версія iPhone 14, то різницю у використанні нової версії ви напевно помітите.

Якщо ж ви ніколи не користувалися смартфонами яблучного бренду, то iPhone 15 виглядає чудовим варіантом вашого «першого Айфона», тому що його функціоналу та ресурсів вистачить для комфортного використання протягом щонайменше кількох років.

Дата публікації
Перегляди
95
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