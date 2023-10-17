Чи варто міняти iPhone 14 на iPhone 15

Щороку американська корпорація випускає наступну версію своїх смартфонів, які не просто так вважають одними з найпопулярніших мобільних гаджетів у світі.

І щороку користувачі запитують – наскільки гарний новий iPhone 15, і чим він відрізняється від iPhone 14.

Зверніть увагу, що набір функцій та параметри у звичайних та Pro версій відрізняються. Фактично iPhone 15 і iPhone 14 Pro дуже схожі, тому в нашому порівнянні ми розглядатимемо звичайні версії девайсів.

А як же iPhone 15 Pro?

Цей смартфон має пару унікальних відмінностей – титанові елементи в корпусі, флагманську версію процесора, порт зарядки з функцією передачі даних на швидкості 10 Гб в секунду. Але й коштує професійна версія дорожча.

iPhone 15 проти iPhone 14

Незважаючи на невеликі зміни в дизайні, після випробування продукту виявилося, що функціонально нова версія має свої унікальні опції, недоступні в базовій версії 14 Айфона.

Екран став трохи кращим – максимальна яскравість, у тому числі в режимі HDR і при використанні пристрою в природному освітленні збільшилася. Це явно вплине на зручність використання пристрою на вулиці.

У начинці нової версії смартфона з'явився новий чіп наступного покоління. Нагадаємо, що у iPhone 15 Pro процесор вже 17-ої серії, але і A16 видає таку продуктивність, якої вистачить на виконання будь-яких завдань та обробку графіки на топовому рівні.

У iPhone 15 нова камера зі збільшеною роздільною здатністю та покращеною діафрагмою. Розробники додали функціонал автоматичної обробки фото при зйомці портретів та покращений нічний режим зйомки. Також в останній версії смартфона з'явилася опція зйомки фотографій у надвисокій роздільній здатності.

Нарешті, у 15-го Айфона з'явився покращений варіант бездротової зарядки. Та й універсальний порт зарядки, який вперше з'явився саме в iPhone 15, теж заслуговує на увагу.

Чи варто купувати iPhone 15

Якщо у вас вже є iPhone 14 Pro, то покупка звичайної версії iPhone 15 - це суперечлива покупка, оскільки відмінності не є кардинальними. А ось якщо у вас iPhone 12, 13 чи звичайна версія iPhone 14, то різницю у використанні нової версії ви напевно помітите.

Якщо ж ви ніколи не користувалися смартфонами яблучного бренду, то iPhone 15 виглядає чудовим варіантом вашого «першого Айфона», тому що його функціоналу та ресурсів вистачить для комфортного використання протягом щонайменше кількох років.