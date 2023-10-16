У Зеленського підтвердили повернення з Росії 4 дітей

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Україна повертає додому чотирьох дітей, незаконно вивезених до Росії.

Про це голова ОП написав у Мережі.

"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані росією. Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина", – йдеться в заяві Єрмака.

Також читайте Окупанти мілітаризують дітей на захоплених територіях – Федоров

Він додав, що реалізація плану дій президента Bring Kids Back UA триває.

"Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей. Працюємо. росія ж має бути покарана за геноцид", – резюмував керівник президентського офісу.

Нагадаємо, раніше цього ж дня видання The Washington Post повідомило, що за посередництва Катару Росія погодилася відпустити на Батьківщину чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років.

Читайте також: