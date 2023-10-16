Катар допоміг Україні повернути 4 викрадених росіянами дітей: що про них відомо

Зокрема, на Житомирщину повертається 2-річний малюк, який був викрадений росіянами у віці шести місяців.

Росія погодилася звільнити чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років і дозволити повернутися до своїх сімей на Батьківщині. Свою згоду країна-агресорка надала за посередництва Катару.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на поінформованого урядовця.

Як вдалося повернути українських дітей

Повідомляється, що перемовини з Росією про повернення дітей тривали кілька місяців. А роль Катару з’явилася на прохання українського уряду.

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За словами анонімного чиновника, двоє українських дітей уже повернулися до родичів, а ще двоє возз’єднаються з родинами найближчими днями.

Так, діти пройшли через посольство Катару в Москві та різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували або мали їхати з Росії до України через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші – через Білорусь.

Поїздка була організована за участю кількох видів транспорту, серед яких були дипломатичний конвой, поїзд і приватний чартерний літак через Катар.

"Ми вітаємо сьогоднішні позитивні новини про возз’єднання дітей зі своїми сім’ями в Україні завдяки посередницьким зусиллям Катару", – заявила держміністерка Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва Аль-Хатер.

Вона додала, що останніми тижнями офіційні особи Катару вели "постійний діалог з нашими українськими та російськими колегами".

Четверо українських дітей, про яких йдеться, є першими звільненими за участю Катару. За словами катарського чиновника, якщо все піде гладко, це може прокласти шлях для повернень до України і інших дітей.

Що відомо про звільнених українських дітей

Видання повідомило, що переглянуло фотознімки українських дітей від катарського інформаційного агентства. На знімках зображений молодий хлопець із розмитим обличчям, який сидить між своєю бабусею та уповноваженою з прав дитини РФ Марією Львовою-Бєловою.

На інших знімках видно, як цей хлопець обіймає та тисне руку катарському дипломату.

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На фото також зафіксований 2-річний малюк, який повернеться до Житомирської області. Дитині було всього 6 місяців і вона перебувала в лікарні, коли Росія влаштувала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Тоді малюк втратив зв’язок зі своєю мамою. Малюк із мамою возз'єдналися в Росії і, як очікується, цього тижня поїдуть до України.

Деталі про те, як і коли немовля було передано під опіку Росії, невідомі. Однак нагадаємо, що російські загарбники захопили деякі частини Житомирщини у перші тижні повномасштабної війни, перш ніж були змушені відступити.

Також нещодавно возз’єднався зі своєю бабусею 7-річний хлопчик, який перебував у російському дитячому будинку. Бабуся приїхала по нього до РФ через Естонію, і зараз рідні повертаються до України. Однак у Росії під вартою залишається мама хлопчика, яку заарештували там. Коли і чому її затримали, невідомо.

До групи також входить 9-річний хлопчик, який перебував із бабусею та дідусем у Херсонській області, коли окупанти вторглася та захопили цю територію. Очікується, що дитина повернеться до України 18 жовтня.

Ще одна неповнолітня – 17-річна дівчина, чия родина не змогла приїхати до Росії, щоб її забрати, – також возз’єднається зі своїми родичами 18 жовтня.

До слова, 9 жовтня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з окупованих територій регіону на вільні території України вдалося повернути ще дев’ятьох дітей віком від від 5 до 14 років.

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