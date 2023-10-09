До України повернули ще 9 дітей з окупованих територій Херсонщини

Діти тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що до України вдалося повернути ще девʼятьох дітей віком від від 5 до 14 років, які перебували на тимчасово окупованій території області.

Про це він написав у Telegram.

"Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей – від 5 до 14 років", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що досягнути цього вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку 2023 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 121 дитину з Херсонської області.

Нагадаємо, наприкінці вересня до України з тимчасової окупації вдалося повернути двох братів – 13-річного Кирила та 4-річного Сергія (фото).

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