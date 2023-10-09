"Укргідрометцентр" попередив про заморозки та небезпечні явища

В Україні у ніч проти вівторка, 10 жовтня, у більшості областей очікуються заморозки. Так, на поверхні ґрунту очікується 0-5° – І рівень небезпечності.

Про це пише "Укргідрометцентр".

У західних, Житомирській та Вінницькій областях, у середу, 11 жовтня також очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5° – ІІ рівень небезпечності.

У Київській області вночі 11 жовтня очікується ІІ рівень небезпечності.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вівторок, 10 жовтня.

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