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"Укргидрометцентр" предупредил о заморозках и опасных явлениях

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1087
Время на прочтение
1 мин
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"Укргидрометцентр" предупредил о заморозках и опасных явлениях

Морозная погода в Украине / Фото: pixabay.com

В Украине ожидаются сильные заморозки.

В Украине в ночь на вторник, 10 октября, в большинстве областей ожидаются заморозки. Так, на поверхности почвы ожидается 0-5° – І уровень опасности.

Об этом пишет "Укргидрометцентр".

В западных, Житомирской и Винницкой областях, в среду, 11 октября также ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5° – ІІ уровень опасности.

В Киевской области ночью 11 октября ожидается ІІ уровень опасности.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине во вторник, 10 октября.

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Дата публикации
Просмотры
1087
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