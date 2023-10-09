"Укргидрометцентр" предупредил о заморозках и опасных явлениях

В Украине ожидаются сильные заморозки.
В Украине в ночь на вторник, 10 октября, в большинстве областей ожидаются заморозки. Так, на поверхности почвы ожидается 0-5° – І уровень опасности.
Об этом пишет "Укргидрометцентр".
В западных, Житомирской и Винницкой областях, в среду, 11 октября также ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5° – ІІ уровень опасности.
В Киевской области ночью 11 октября ожидается ІІ уровень опасности.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине во вторник, 10 октября.
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