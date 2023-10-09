Заморозки и сильный ветер: прогноз погоды на 10 октября

Завтра, 10 октября, в некоторых регионах Украины прогнозируют сильные заморозки ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптика, осадки не ожидаются, только в северо-восточных областях и Крыму днем возможен небольшой дождь.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозка 0-5°; в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3 °, температура днем 7-12 ° тепла. В Одесской области и Крыму ночью 6-11°, днем 11-16°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3-5 градусов, днем 9-11 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ранее стало известно, что в Украине ожидается похолодание и сильный ветер с 9 октября в течение нескольких дней, однако потом потеплеет даже до +22 градусов.